Bettiza, esule dalmata amico di Montanelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non è vero che Enzo Bettiza sia stato un pittore mancato, l'aspirazione di gioventù che lo portò a iscriversi, invano, all'Accademia di Belle Arti nella capitale. In realtà, poche opere come i suoi articoli e i suoi libri, che non sono scritti soltanto da un giornalista brillante e rigoroso quale fu, ma soprattutto da uno scultore della parola come non ce ne sono più, confermano che quest'uomo di frontiera scomparso quasi al confine della vita, a novant'anni, per tutta l'esistenza ha dipinto, ha ritratto, ha raccontato con la maestria del...