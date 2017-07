Alla Biennale teatro Leoni tra arte e politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«I temi fondamentali del lavoro della Brack sono l'aria, la luce, il tempo, tematiche che valorizzano lo spazio scenico rendendolo vivo, in continuo movimento, aggiungendo al luogo un valore performativo che, grazie a piccole variazioni offerte dal contesto, lo rendono ogni sera irripetibile, come se la scena stessa recitasse e prendesse vita come fosse un attore». È in questo passaggio cruciale della motivazione - ripresa dal direttore Antonio Latella nella cerimonia di premiazione di ieri a Ca' Giustinian - che si può sintetizzare il...