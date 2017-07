Al suo posto subentra il vice Stefano Coletta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Inevitabile pensarci e domandarselo: dopo le dimissioni di Daria Bignardi, che pure hanno sostanzialmente motivazioni private, Rai 3, luogo nobile e insieme alibi del servizio pubblico, è diventata una rete orfana di se stessa? Ovviamente non tanto per quelle dimissioni, che erano da tempo previste e che verranno colmate dalla promozione dell'attuale vicedirettore Stefano Coletta, uomo di esperienza, braccio destro degli ultimi tre direttori: Di Bella, Vianello e, appunto, Bignardi. Ma, piuttosto, per il clima da tramonto di un'epoca che la...