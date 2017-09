Violenza sulle donne: i gazebo Spi nelle piazze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOBELLUNO «Continuiamo a scrivere comunicati, continuiamo a fare iniziative a scendere nelle piazze, non è servito ancora a niente». Parte così l'appello lanciato da Maria Rita Gentilin, del Coordinamento Donne Spi Cgil di Belluno, nel lanciare l'iniziativa contro le violenze sulle donne che è in corso in diverse piazze della provincia. «Ma il continuo urlo che lanciamo ad ogni passo, deve arrivare a dare segnali di arretramento di questo aggressivismo perpetrato sulle donne». La sindacalista pone un quesito: «Ma quando tutti e...