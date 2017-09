Sport in piazza per tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EDIZIONEBELLUNO Intramontabile Sport in piazza. Trenta discipline dalla pallavolo alla scherma passando per il basket, il pattinaggio e l'arrampicata e un migliaio di bambini decisi a provare tutto. La storica manifestazione dedicata all'attività sportiva, alle discipline meno note e ai bambini torna domani e domenica in piazza e conferma il format di sempre. Nel salotto buono di Belluno sono attese tante postazioni, dove altrettante società sportive potranno far testare ai piccoli i diversi sport, così da aiutarli a scegliere il corso a...