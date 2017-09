Sparisce di casa con la Panda: era in Trentino senza benzina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE RICERCHEEra uscito di casa per farsi il solito giro, a bordo della sua vecchia Fiat Panda, color verde, ma in tarda serata hanno dovuto andare a recuperarlo a Fiera di Primiero, in Trentino, dove si era fermato dopo aver finito la benzina.L'avventura di L.D.F., 84 anni, di Castion, è terminata solo verso le 21, quando è stato rintracciato dopo che il figlio e la nuora, disperati per quell'insolito mancato rientro, avevano lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e quindi al Soccorso alpino.Erano circa le 17 quando i famigliari hanno...