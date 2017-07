CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono 166 i reparti di rianimazione presi in esame dal Giviti, di cui 22 solo in Veneto. Tra loro Belluno brilla. I dati che emergono dall'attività 2016 parlano infatti di un'unità operativa che funziona, dove i pazienti vengono ricoverati solo se necessario e che lavora in stretta collaborazione con la chirurgia d'urgenza e la traumatologia ortopedica. I malati allettati nel reparto lo scorso anno sono stati 489 con un'età media di 67 anni. Significativo il numero di traumi e politraumi riscontrati, pari al 30% di cui il 10,6% di tipo...