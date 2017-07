«Sindaco, deputati fatevi sentire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Per la polizia postale bellunese non arrivano buone notizie: è confermata l'intenzione di chiudere la sezione di via Vittorio Veneto. Lo comunica il Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) di Belluno in una nota. «Nella riunione di giovedì 20 luglio a Roma tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le organizzazioni sindacali di categoria è stata confermata l'intenzione di chiudere la Sezione bellunese, si salva invece quella di Treviso». E il Sap bellunese si chiede quali siano i criteri delle chiusure delle sezioni in Italia....