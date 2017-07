Rapinatori: l'identità dai bicchieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I rapinatori di Cirvoi non erano sicuramente dei professionisti e hanno compiuto molti errori grossolani che potrebbero aiutare gli investigatori. Gli agenti della Mobile sono al lavoro per dare un volto ai due giovani che sabato alle 18.30 hanno suonato alla casa di Alba Buso, la 67enne che abita in via Col De Gu che è stata rapinata. In Procura è stato aperto un fascicolo e alla domanda su eventuali indagati la risposta lascia intendere che quantomeno dei sospettati ci sono visto che si dice genericamente «ci sono accertamenti in corso»....