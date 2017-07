Pugni e spinte ai carabinieri: arresto bis per il disturbatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Messo subito in libertà dal pm solo 10 giorni fa, l'olandese, disturbatore seriale è stato arrestato una seconda volta. Michael Shane Jansen, 35enne nato in Sudafrica, ma residente a Amsterdam e domiciliato in via Lizzona, 16 a Ponte, ha fatto nuovamente uno dei suoi show in un bar di Belluno. Al primo spettacolo avvenuto allo Chef express della stazione è seguito il secondo, nella caserma dei carabinieri in Viale Europa dove era stato portato per gli atti di legge. Lì si è guadagnato addirittura l'accusa di imbrattamento di...