Non solo le Fontane: il Piave erode la ciclabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO «Il Piave si è mangiato la pista ciclabile. Di questo passo si mangerà anche le Fontane di Nogarè». Il tema dell'erosione torna alla ribalta. Il luogo è sempre lo stesso: il greto del Piave tra la confluenza con l'Ardo e la zona di San Pietro in Campo. In mezzo ci sono proprio le Fontane di Nogarè, splendida zona dal punto di vista naturalistico, che però rischia di scomparire. La prima segnalazione era arrivata qualche settimana fa. Mittenti, i pescatori preoccupati per la situazione idrogeologica: la ghiaia accumulatasi a...