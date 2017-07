CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LONGARONE - (a.tr.) Circa 1200 ore di formazione, 800 di tirocinio. Risultato? Occhiali di alto livello, collezioni studiate partendo dal concept artistico alla fase di industrializzazione. Questo il fulcro dell'evento che ha coronato per 14 allievi la fine del biennio dell'Its-Design e Tecnica dell'Occhiale. Il corso, promosso ancora una volta da Certottica in collaborazione con la Fondazione Cosmo, ha fornito ai partecipanti abilità e competenze in tutte le fasi della filiera produttiva dell'occhiale, e visto l'alto livello dei profili e il...