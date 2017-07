In Valbelluna modem e telefoni muti a lungo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - (A.Tr.) Tuoni, lampi, pioggia e la linea telefonica salta. È successo ieri a Belluno ma anche in Valbelluna. Il nuovo temporale che si è scatenato sulla città nel primo pomeriggio ha infatti lasciato senza telefono e senza connessione internet per diverse ore le abitazioni della zona. Erano le due di pomeriggio quando un fulmine ha colpito dritto dritto la cabina Telecom presente nella frazione bellunese di Vezzano. Chi ha visto parla di una fiamma improvvisa alzatasi improvvisamente dalla scatola. Per i residenti del paese questo...