CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ieri, in sede di giunta, è stata approvata la bozza per il concorso di idee relativo al restyling del piazzale della stazione. Il resto è già online e attende solo professionisti che si facciano avanti. Il progetto per la rigenerazione delle periferia urbane, con cui Belluno ha ottenuto 18 milioni di euro da Roma, chiede ora la partecipazione dei progettisti. Bellunesi e non, purchè con buone idee. «Con i bandi selezioneremo i progettisti, uno per ogni edificio coinvolto nel piano, quindi avremo i progetti esecutivi da cui partire -...