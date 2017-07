Fulmine e fiamme sul campanile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sembravano colpi di cannone». Il parroco di Visome, don Anselmo Recchia racconta così gli attimi che hanno preceduto ieri la caduta del fulmine che ha incendiato la punta del campanile. La punta è stata danneggiata e tagliata, bruciato anche i motorino delle campane. Non suoneranno in queste ore, almeno fino all'intervento di ripristino, se sarà possibile. Si ipotizzano oltre 10mila euro di danni. Il maltempo di ieri poi ha mandato in tilt i telefoni della frazione, che è rimasta isolata. Bruciate anche alcuni televisori e pc.Ieri...