Fondi pensione più pesanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Nuova assicurazione per i fondi pensione dell'occhialeria. Una buona notizia per circa 10mila lavoratori bellunesi, che avranno una copertura in più per i casi di premorienza e invalidità permanente. La novità è stata introdotta nel rinnovo del contratto nazionale Industria-occhialeria. Da questo mese c'è un nuovo contributo a carico del datore di lavoro (lo 0,20% del minimo salariale) da versare a tutti i dipendenti iscritti ad un fondo pensione contrattuale, come completamento del piano previdenziale. Nella malaugurata ipotesi...