CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - (dt) Confindustria non concorda con il ministero beni culturali: per gli industriali bellunesi il progetto di Terna di razionalizzazione delle reti elettriche è necessario. Tanto più che se ne parla da quasi dieci anni (il progetto è in fase di valutazione dal 2011). «Come Confindustria Belluno Dolomiti non entriamo nel merito delle soluzioni tecniche o dei pareri espressi da chi di competenza. Quello che rileviamo è che dopo quasi un decennio non si è ancora giunti alla conclusione di una pratica certamente impegnativa, ma...