Anna e l'uomo bianco: dopo 30 anni lo rivede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOSTEGNOBELLUNO Quella di Anna Igou, una delle prime bambine sostenute a distanza in Uganda da Insieme si può, è una storia di successo. Domenica scorsa Anna è venuta per la prima volta a Belluno per raccontarla e certificare quanto sia importante il lavoro dell'onlus-ong bellunese. Un sostegno che le ha permesso di studiare e di lavorare come legale per una ong ugandese, restituendo in qualche modo quanto ricevuto. «Era il 1986 e tre anni ha raccontato nel 30° anniversario dell'adozione a distanza di Isp e al battesimo di mio...