«Violazioni ambientali: avevo segnalato le anomalie»

ROMA - Cinque ore per raccontare le sue verità. L'ex assessore all'ambiente della giunta Raggi, Paola Muraro, è stata interrogata ieri dai procuratori aggiunti Michele Prestipino, Paolo Ielo e dal pubblico ministero Alberto Galanti. Un'audizione fatta in gran segreto. La Muraro ha affrontato la raffica di domande respingendo le contestazioni. La sua difesa è sempre la stessa: di fronte all'accusa di aver compiuto violazioni ambientali in qualità di referente Ippc negli impianti di Trattamento meccanico biologico di via Salaria e Rocca...