Un'altra Eluana a Venezia

Un'agonia che dura da 12 anni e che si porta dietro l'angoscia e la disperazione dei familiari. Lei, Elisa P. di anni adesso ne ha 46 ed è sopravvissuta alla mamma e alla zia, al fidanzato e ai nonni. E' rimasto solo suo padre, Giuseppe, disperato. E' un altro caso Englaro, quello della mestrina Elisa P. E non è l'unica. Nel Veneto ce ne sono una dozzina per ogni Ulss. Vegetali anche per la scienza medica. Anzi, pietre. Perchè non si muovono, non parlano, non mangiano, non sono in grado nemmeno di aprire gli occhi. Vivono perchè non c'è...