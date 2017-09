TRAGICO ERRORE ROMA Un uomo di 60 anni è morto all'ospedale S. Camillo di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAGICO ERROREROMA Un uomo di 60 anni è morto all'ospedale S. Camillo di Roma in seguito a un trapianto di cuore nel corso del quale gli sarebbe stato impiantato un cuore difettoso, appartenente ad un paziente che sarebbe deceduto per infarto. Il cuore è stato espiantato dal donatore, che aveva 46 anni, a Milano, all'ospedale San Raffaele, che ha valutato l'organo come idoneo al trapianto.Il paziente in attesa di trapianto è stato chiamato «mentre era in villeggiatura con alcuni parenti» ed era in attesa di trapianto per problemi cardiaci...