Sesso in strada, multati di ventimila euro

Sesso in strada a Cervignano del Friuli, dove una coppia completamente nuda è stata notata da più persone. È successo nella serata di lunedì, intorno alle 19, in una zona residenziale di Cervignano costellata di villette e vicino alla statale 14. I due erano accanto alle loro auto, sotto la pioggia che in quel momento era battente. Lui 40 anni di Monfalcone, lei 30 anni, di Trieste. Allertati dai cittadini e dagli automobilisti che hanno visto chiaramente la scena, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Cervignano che hanno...