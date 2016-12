Sequestrate fruste e una serie di video hard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Una stanza piena zeppa di giochi erotici, ma non è quella di un sexy shop. L'hanno trovata, increduli, i carabinieri della compagnia di Padova quando hanno perquisito la canonica della chiesa di San Lazzaro in uso a don Andrea Contin. Quando hanno aperto la porta si sono trovati davanti agli occhi vibratori, fruste, collari in pelle, tacchi a spillo e diversi stimolanti sessuali per donne a forma di anello. Insomma l'intero campionario di un negozio specializzato in sex toys. Ma l'esperto questa volta non è un commerciante un po'...