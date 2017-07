CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarà un'operazione di supporto alla Guardia costiera libica, e già dalla prossima settimana potrebbe diventare operativa, tanto che ieri un pattugliatore della Marina italiana è stato inviato sul posto per le prime ricognizioni: territorio da coprire, regole di ingaggio, modalità di intervento. Il Consiglio dei ministri ha approvato la missione internazionale nel Mediterraneo centrale, e lo ha fatto rimodulando leggermente il piano iniziale, in modo da rispettare le richieste del presidente Fayez al Serraj e non urtare la suscettibilità...