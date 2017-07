Rapina in villa, massacrata a colpi di machete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA - Omicidio, lesioni e rapina. Sono i reati che la procura di Roma ha configurato in merito all'omicidio di Maria Laura Satta, 71 anni, ed al ferimento di suo marito, Luigi Scassellati, 72, avvenuti l'altra mattina a Mombasa, in Kenya, durante una rapina nella villa dei coniugi. Il fascicolo processuale è stato aperto oggi dal pm Sergio Colaiocco che, in stretto contatto con la Farnesina, ha già chiesto, tramite rogatoria internazionale, di poter eseguire accertamenti nel paese del Centro Africa. Si è trattato, secondo quanto emerso...