Protagonista delle rivolte in due prigioni siciliane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una testa calda, che ha dato problemi fin dal primo momento in cui è arrivato in Italia. Anis Amri, 24 anni è il ricercato in tutta Europa che, secondo le autorità tedesche, sarebbe il responsabile dell'attentato di lunedì sera ai mercatini di Natale di Berlino. Ma il suo primo ingresso, il documento che lo lega al nostro continente, proviene dall'Italia. I carabinieri del Ros hanno mandato alla procura di Roma una stringata informativa in cui ricostruiscono il suo percorso nel nostro paese. A partire dal documento trovato nel tir lanciato...