Polizia armata sulle navi Ma alcune Ong rifiutano

ROMA - Manca ancora la parola fine nella trattativa Viminale-Ong sul codice di condotta in mare per i salvataggi di migranti. Il testo prevede trasparenza nei finanziamenti, certificazioni di idoneità della nave, divieto di entrare nelle acque libiche e di trasbordare i salvati su altre navi, possibilità di far salire a bordo la polizia giudiziaria. Dopo quella del 25 luglio, una seconda riunione convocata al ministero con i rappresentanti di 9 organizzazioni umanitarie, ha fatto registrare «passi avanti», ma non ancora un accordo. La...