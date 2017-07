Pesca, l'Italia ora si ferma la Croazia no: è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lunedì scatterà il fermo biologico obbligatorio previsto dall'Unione europea. Stop ai pescherecci in mare fino al 10 settembre per consentire il ripopolamento dell'Adriatico. Per i primi 30 giorni, gli armatori percepiranno un sussidio di Stato, grosso modo calcolato all'incirca sulla media dei profitti netti. Da fine agosto al 10 del mese successivo non risulta, invece, previsto alcun compenso. Circostanza, quest'ultima, mai verificatasi precedentemente, che ha messo in subbuglio il mondo della pesca.Ma c'è di più ad alimentare i...