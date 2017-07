CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Otto misure cautelari per salvaguardare la filiera dei prosciutti Dop di San Daniele e Parma. A cinque mesi dalle perquisizioni che portarono carabinieri del Nas di Udine e ispettori dell'Ispettorato repressione frodi del Nord Est (Icqrf) in decine di allevamenti friulani e veneti, la Procura di Pordenone ha ottenuto dal gip Roberta Bolzoni gli arresti domiciliari per allevatori, imprenditori, un veterinario e due impiegati che fanno riferimento a un macello di Aviano gestito dal Gruppo carni friulane Srl. Si ipotizza un'associazione per...