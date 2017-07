Missile coreano finisce nel mar del Giappone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PECHINO - La Corea del Nord ha lanciato un altro missile a un orario insolito, in piena notte: i rilievi preliminari dei militari di Usa, Corea del Sud e Giappone hanno concordato sul tipo balistico e poi anche sulle caratteristiche di modello intercontinentale (Icbm), simili a quello testato il 4 luglio, se non «avanzato», come ipotizzato da Seul. La «provocazione» attesa dall'intelligence americana intorno al 27 luglio, giorno del 64/mo anniversario dell'armistizio della Guerra di Corea, alla fine è arrivata.Il Comando di Stato maggiore...