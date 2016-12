Le opposizioni presentano una mozione di sfiducia al ministro Poletti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Riflettori sul padre e, da ieri anche sul figlio. La faccenda che ha investito il ministro del Lavoro Giuliano Poletti a seguito delle infelici frasi sui giovani che espatriano, si ingarbuglia. I social rivelano che il figlio del ministro non è fuggito all'estero come molti dei suoi coetanei, ma guida una serie di settimanali locali emiliano-romagnoli controllati dalla Lega coop che hanno ricevuto in tre anni dallo Stato contributi per mezzo milione di euro. «Non ho mai pensato che sia un bene per l'Italia il fatto che ci siano giovani che...