CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDO TRIESTE Fino a qualche giorno fa sembrava impossibile e, invece, ora che è diventato realtà, sancito ai massimi livelli da Paolo Gentiloni ed Emmanuel Macron, il «miracolo francese» vissuto nella vicenda di Stx France pone «le basi per una grande crescita» e lancia Fincantieri in una dimensione di player globale, «grande fra i grandi». L'immagine è dell'amministratore delegato del gruppo navalmeccanico italiano, Giuseppe Bono, strenuo e tenace sostenitore del percorso per il consolidamento dell'industria cantieristica...