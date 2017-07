Italiana uccisa, arrestato il giardiniere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA - La svolta nelle indagini già ieri mattina. La polizia di Mombasa ha disposto il fermo del custode della villa di Kikambala, l'oasi di fronte all'Oceano Indiano in cui alle sei di domenica mattina si è scatenato l'inferno. Luigi Scassellati, dall'ospedale, ha indirizzato lì i suoi sospetti, convinto che quell'uomo c'entri in qualche modo con l'assalto al cottage in cui ha perso la vita la moglie 71enne, Maria Laura. E anche il figlio Stefano, poco prima della partenza per il Kenya, qualche interrogativo l'aveva sollevato.La procura di...