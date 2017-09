Intrigo a luci rosse, presa a Venezia la Kardashian canadese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOVENEZIA L'ultima foto su Instagram è datata 20 settembre e la ritrae sdraiata a bordo piscina, abito nude look e tacchi a spillo, borsetta griffata e posa languida. L'ultimo post prima dello sbarco e soprattutto delle manette: mercoledì della scorsa settimana Kiran Matharoo è stata arrestata all'aeroporto Marco Polo di Venezia, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, spiccato nei confronti suoi e della sorella Jyoti, «le Kardashian indo-canadesi». Procaci ed esibizioniste, nonché socialite quanto basta per venire...