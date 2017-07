Il taglio della risorse ha portato alla riduzione dell'organico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Padova è l'unica provincia veneta ad aver deciso di chiudere i sei centri per l'impiego durante la settimana di Ferragosto. Peccato che il centro per l'impiego serva tutto l'anno, per aiutare le migliaia di disoccupati giovani e meno giovani, che stanno cercando un lavoro. I sei centri della provincia di Padova chiuderanno i battenti per un'intera settimana e, ironia della sorte, a darne notizia è proprio la Camera del Lavoro, che non ha preso di buon grado la notizia.Nessuna polemica contro i dirigenti della Provincia e del settore preposto...