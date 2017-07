Il piccolo Charlie «se n'è andato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LONDRA - Il piccolo Charlie Gard è morto. Il bambino inglese affetto da una malattia mitocondriale degenerativa incurabile, divenuto un caso internazionale, ha smesso ieri di respirare poco dopo essere entrato in un centro assistito per bambini malati terminali. «Il nostro splendido bambino se n'è andato. Siamo veramente orgogliosi di Charlie», ha annunciato la madre Connie Yates.La brevissima vita di Charlie, durata appena 11 mesi, era tutta appesa alle macchine che lo facevano respirare e dalle quali non poteva separarsi: macchine che...