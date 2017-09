Il parroco: «Fate più figli» E adesso è boom di nascite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO TREVISO L'omelia dal pulpito si era chiusa con un'esortazione: «Genitori, spegnete la televisione e datevi da fare». Un anno dopo è boom di nascite in parrocchia. Non voleva certo essere un ordine quello di don Gerardo Giacometti parroco di Castello di Godego, nel Trevigiano, ma l'invito è stato preso alla lettera dai suoi parrocchiani. «Non abbiamo più spazio per i nomi dei neonati nel tabellone in chiesa - racconta con il sorriso il sacerdote dopo aver conferito il battesimo a tre gemellini di una neo mamma e al quarto figlio...