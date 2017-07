I piani B e C francesi per escludere gli italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Al ministero dell'Economia francese si lavora per la grande quadratura del cerchio, un montaggio finanziario che consenta a Francia e Italia di fare la pace a Saint Nazaire, di lasciare Parigi in grado di poter dire l'ultima parola e Fincantieri in grado di poter decidere. Niente di meno facile dopo la nazionalizzazione di Stx France voluta da Emmanuel Macron - il decreto che l'autorizza è stato pubblicato ieri sulla gazzetta ufficiale - che ha congelato l'accordo che dava al gruppo di Trieste il controllo degli ex Chantiers de l'Atlantique....