I medici: «In troppi si fanno curare da internet»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'allarme rimbalza dal Friuli: Guido Lucchini, presidente dell'Ordine medici e odontoiatri di Pordenone, snocciola i dati: «Otto friulani su 10 consultano internet per cercare informazioni sulla propria salute e l'80% va alla ricerca di rimedi a disturbi o malattie anche gravi. La differenza la fanno età e grado di istruzione. Solo il 44% ritiene che le notizie sul web siano infondate e una quota analoga va poi dai medici per chiarimenti su quanto appreso in rete. Bisogna invece fare attenzione alle fonti e diffidare. Recenti fatti di...