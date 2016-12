I carabinieri in municipio bloccano il matrimonio fasullo: quattro nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Fermi tutti, questo matrimonio non s'ha da fare! Con un blitz alla municipalità di Mestre i carabinieri, ieri mattina, hanno bloccato le nozze civili che stavano per essere celebrate tra un uomo di Marghera e una donna di origine domenicana. I militari avevano appurato che si trattava di una recita allo scopo di far ottenere la cittadinanza italiana alla sposa e cinquemila euro, come ricompensa, allo sposo. Il classico matrimonio di convenienza.I carabinieri di Mestre hanno denunciato 3 uomini per favoreggiamento dell'immigrazione...