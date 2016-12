Chisso: «I soldi del Mose? Mai presi, ecco la mia verità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Due volte nella polvere, due volte sull'altare, va bene anche per Renato Chisso, per due volte assessore regionale alle Infrastrutture e per due volte in carcere. Quando era sull'altare aveva cinque segretarie, l'autista a disposizione giorno e notte e uno stipendio di 6 mila e 600 euro netti al mese. Ma allora Renato Chisso era il secondo uomo più potente del Veneto, dopo Giancarlo Galan. La polvere è invece fatta di zero stipendio, zero vitalizio dalla Regione, zero buonuscita regionale, i risparmi già mangiati, l'eredità della moglie ...