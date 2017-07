Catturato in Toscana Johnny lo Zingaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIRENZE - Tradito dall'amore per una donna come in un film: Giuseppe Mastini, 57 anni, conosciuto come Johnny lo Zingaro, evaso il 30 giugno scorso dal carcere di Fossano, in provincia di Cuneo, è stato arrestato ieri sera in un appartamento di una casa popolare a Taverne D'Arbia, in provincia di Siena: al momento dell'irruzione era in compagnia di Giovanna Truzzi, 58 anni, evasa a sua volta dagli arresti domiciliari che stava scontando a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Anche la compagna è finita in manette, mentre alcuni fiancheggiatori...