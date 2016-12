C'è un corpo senza nome I genitori di Fabrizia attendono l'esame del dna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERLINO - «Sento che mi ha abbandonata». Il test del dna metterà fine a un'attesa vuota, la mamma di Fabrizia sa già che non c'è niente da aspettare. Il resto è formalità. Lo sa dalla prima notte, dal silenzio infinito e la figlia non lasciava andare un giorno senza chiamarla. E il marito con lei, nel coraggio del dolore, «è finita, nessuna illusione», l'ha detto lui senza lasciare che trovassero altri le parole. Giovanna e Gaetano sono a Berlino da martedì. A Sulmona si prega per loro e per quella giovane donna di 31 anni che aveva...