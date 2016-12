Archivio di Stato, trovati i manoscritti rubati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pagine strappate da antichi documenti conservati all'Archivio di Stato di Venezia. Scelte dai ladri per la bellezza delle loro decorazioni, erano scomparse per decenni, passando di mano in mano, tra collezionisti d'arte, case d'asta, ignari eredi, persino musei d'oltreoceano. Fino a quando i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia non li hanno ritrovati e riportati a casa. Ieri, proprio nell'Archivio dei Venezia, ai Frari, è stata raccontata la storia di questo «grande patrimonio restituito alla città» come ha...