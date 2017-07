Amburgo, a colpi di machete nel market in nome di Allah

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBURGO - Un uomo armato di machete ha seminato nuovo terrore e sangue in Germania: nel primo pomeriggio di ieri ha preso d'assalto un supermarket della catena Edeka in un'affollata strada di Amburgo. Il bilancio è di almeno un morto e 5 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni ha gridato Allah u Akbar (Dio è grande, ndr) prima di colpire le proprie vittime.L'uomo si è poi dato alla fuga: è stato bloccato dai passanti che lo hanno costretto a terra, causandogli delle leggere ferite al volto. Poi l'intervento...