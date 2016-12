«Accordo con i dem sul proporzionale e poi assemblea costituente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Come M5S, anche noi siamo per il reddito di cittadinanza». La svolta di Silvio Berlusconi, decisamente clamorosa, è arrivata durante la presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa. E non è stata l'unica della giornata per l'ex premier e il suo partito. E infatti ieri mattina ecco la prima sponda di Forza Italia al nuovo governo. Il partito azzurro ha votato insieme alla maggioranza la relazione per autorizzare l'indebitamento fino a 20 miliardi a sostegno del sistema bancario. La linea l'ha dettata due giorni fa direttamente...