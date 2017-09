Verona, la Pellegrini riceve le chiavi della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per la straordinaria carriera olimpionica, raggiunta con tenacia e coraggio, per essere magnifico esempio per tutti i giovani di determinazione, costanza, impegno, ma anche per aver scelto Verona quale città in cui vivere oltre che lavorare». Queste le principali motivazioni per le quali la nuotatrice Federica Pellegrini ha ricevuto oggi le Chiavi della Città di Verona. A consegnarle il riconoscimento è stato il Sindaco Federico Sboarina, con una cerimonia in sala Arazzi. «Sono emozionata e onorata di questo premio. Vivo a Verona dal 2006 e due mesi fa ho preso anche la residenza - ha dichiarato Federica Pellegrini - una scelta fatta col cuore, perché in questa città ho trovato casa, equilibrio e serenità. E poi è di una bellezza come poche, tanto che davanti a piazza Erbe resto ancora a bocca aperta». «Vengo da una realtà molto piccola - ha sottolineato - ho viaggiato molto ma nelle grandi città mi sono persa». «Verona ha la dimensione e le caratteristiche perfette per vivere bene - ha rilevato - oltre naturalmente ad un Centro Federale che mi auguro possa continuare ad essere punta di diamante del nuoto veronese».