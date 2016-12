Castelvecchio, biglietto a un euro â€‹per un mese per i quadri recuperati

VERONA - È iniziato questa mattina aldiil riallestimento delle 17 opere trafugate il 19 novembre 2015 e ritrovate in Ucraina lo scorso 11 maggio, ritornate ieri direttamente da Kiev . Erano presenti tra gli altri il sindacoe la direttrice dei Musei civici«Con immensa gioia - ha detto Tosi - restituiamo oggi alla città le opere d'arte che ieri sera, a causa di ritardi rispetto al programma, non abbiamo potuto mostrare. Da domani mattina, per un mese, tutti potranno entrare a Castelvecchio con 1 euro e vedere i dipinti, oltre al museo stesso. Un'occasione imperdibile non solo per guardare da vicino queste opere che da più di un anno aspettavamo di poter rivedere, ma anche per riscoprire questo bellissimo spazio espositivo. Come chiesto dal Governo ucraino al Ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini, inseriremo nelle nostre audioguide la lingua ucraina e, ben volentieri, accoglieremo le opere che hanno chiesto di poterci prestare per ricambiare la mostra che hanno potuto allestire a Kiev, su nostra concessione, con i quadri trafugati. Rinnovo i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che, in maniera differente, hanno sostenuto, creduto e voluto il rientro delle tele, aiutando a vari livelli il buon esito dell'operazione».«Tutti i dipinti - ha spiegato Bolla - saranno esposti per un mese e poi a gruppi verranno restaurati, al fine di porre rimedio ai danni subiti: graffi, strappi e ritagli che per fortuna dovrebbero essere facilmente recuperabili. Un grazie alla Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ci sta aiutando con l'allestimento dell'esposizione e che si è già messa a disposizione per il restauro di un gruppo di opere, agli Amici dei Musei d'Arte e all'Accademia di Belle Arti per il sostegno che non hanno mai fatto mancare».