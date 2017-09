Il cane è in pericolo: cade per 20 metri sul sentiero nel tentativo di salvarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Ieri attorno alle 18.15 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per unavvenuto in, a nord del paese di. Andando a fare unacon une i loro tresul sentiero - parte del Sentiero europeo - che scende la valle, stretta e assai impervia, uneranel tratto finale dove il percorso si conclude con una serie di scale di metallo per superare un salto di 60 metri.Verso le 17, dopo la prima scala, infatti,, era caduto per una ventina di metri, riportando gravi traumi. Poiché tutta la vallata è senza copertura, l'amico era dovuto scendere finché era riuscito a prendere la linea e a dare l'allarme alla Centrale del 118. Un primo soccorritore, residente in zona, si è diretto sul posto da sud mentre una squadra si preparava per partire dall'alto a nord, e ha raggiunto il ragazzo assime al personale dell'ambulanza della Croce Verde. Subito dopo, guidato via radio sulla verticale, è sopraggiunta l'eliambulanza da Trento che, con un verricello, è riuscita a sbarcare nelle vicinanze tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, che hanno subito prestato le prime cure urgenti all'infortunato. Per l'oscurità e l'impossibilità di completare il recupero con l'elicottero, data la conformità della valle e la presenza di fitta vegetazione, l'infortunato caricato sulla barella portantina è stato trasportato a spalla dai soccorritori e dai Vigili del fuoco riunitisi nel frattempo, assieme all'equipe medica dell'elisoccorso, rimasta sul posto (e riaccompagnata poi a Trento con un mezzo dei Vigili). Fuori dalla valle il giovane, con un probabile, è stato affidato all'ambulanza diretta a Borgo Trento. L'intervento si è concluso verso le 23.