VERONA - Oggi, venerdì 29 settembre, alle 12.53 i Vigili del fuoco di Verona e del distaccamento di Bardolino sono intervenuti con 2 mezzi tra cui un'autogrù e 7 unità per un incidente stradale in Autostrada del Brennero A22 al km 202+800 in direzione Nord, nel territorio del comune di Rivoli Veronese (Vr).Nell'incidente sono stati coinvolti un'autovettura ed un Tir: il conducente dell'auto, un veronese di 55 anni, è morto sul colpo dopo che l'auto si è incastrata sotto il mezzo pesante.Sul posto anche Suem 118, Polizia stradale ed ausiliari della A22